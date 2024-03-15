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İYİ Parti'de Ordu'da toplu istifa şoku: "Boynunda tasma olanların arkasından yürürüz"

İYİ Parti'nin Ordu teşkilatında bir grup partili, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etti. Eski Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan, "Atatürk değerlerine sadık Türk milliyetçileri olarak biz boynumuza tasma taktırmayız. Boynunda tasma olanların da arkasından yürümeyiz." dedi.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:47
İYİ Parti'de Ordu'da toplu istifa şoku: "Boynunda tasma olanların arkasından yürürüz"

İYİ Parti'de sular bir türlü durulmuyor. Ordu teşkilatından bir grup, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa ettiklerini açıkladı. Basın açıklamasında bulunan eski Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan, "Atatürk değerlerine sadık Türk milliyetçileri olarak biz boynumuza tasma taktırmayız. Boynunda tasma olanların da arkasından yürümeyiz." dedi.

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Ordu teşkilatından bir grup, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Enver Yılmaz'ın aday gösterilmesine tepki göstererek istifa etti. Tahıl Pazarı mevkiinde bir araya gelen partililer basın açıklaması yaparak zorlamalara boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Eski Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan, basın açıklamasında, "Milletvekili seçimlerindeki başarısızlıktan ders alınacağını umut ederek bu defa istişare edileceğini umduk. Fakat nafile ki genel merkez yine başına buyruk bir şekilde kimseyle istişare etmeden, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için büyükşehir belediye başkan adayını da parti tüzüğüne aykırı olan bir kişiyi belirledi. Daha önce ne fikrimizle ne ideolojimizle alakası olamayan, bir partiden Büyükşehir Belediye başkanı olan bu zat, şimdi bizim başımıza zorla, cebren ve usulsüzce başkan yapılmak istenmektedir. Atatürk değerlerine sadık Türk milliyetçileri olarak biz boynumuza tasma taktırmayız. Boynunda tasma olanların da arkasından yürümeyiz. Kendi çanağında lokması tükenip başka çanaklara musallat olanlara da asla müsamaha gösteremeyiz." şeklinde konuştu.

Yeşilalan, istifa kararını teşkilatın ortak kararı olarak değerlendirerek, "Partimize emek vermiş, teşkilatımıza mesai harcamış arkadaşlarımız bu cebri ve sinsi dayatmaya razı değiller. İYİ Parti’nin genel merkezden türlü oyunlarla atadığı, bizde adam bitmiş gibi, kendi kapısından kovulan büyükşehir belediye başkan adayını teşkilatımız istemiyor. Bir kez daha ifade edeyim; bu adayı istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşilalan, partinin kuruluş amacından saptığını ve istifaların devam edebileceğini vurguladı.

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