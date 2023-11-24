İYİ Parti'de Toplu İstifa Depremi: İYİ Parti'de 90 Kişi Partiyi Bıraktı

Bandırma'da, geçen yıl İYİ Parti'ye toplu olarak üye olan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, İYİ Parti'den ayrıldıklarını duyurdu. Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan, İYİ Parti'nin kurulduğunda, kendilerine yakın bir parti olacağına inandıklarını ancak o günden bugüne gelinen noktada hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Erdan, "İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2'nci adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim partiden beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır" dedi. Erdan, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının istifa ettiğini sözlerine ekledi.