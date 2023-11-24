İYİ Parti'de Toplu İstifa Depremi: İYİ Parti'de 90 Kişi Partiyi Bıraktı

İYİ Parti Bandırma ilçe teşkilatında, geçen yıl partiye katılan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, parti içinde yaşanan gelişmelerden dolayı istifa ettiklerini açıkladı. Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan, İYİ Parti'nin fikri yapısına ve hayat felsefesine uygun olmadığını, parti yönetimindeki çekişmelerin beklentilerini karşılamadığını söyledi.

İYİ Parti'de Toplu İstifa Depremi: İYİ Parti'de 90 Kişi Partiyi Bıraktı
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Bandırma'da, geçen yıl İYİ Parti'ye toplu olarak üye olan Bandırma Demokrat Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında, İYİ Parti'den ayrıldıklarını duyurdu. Bandırma Demokrat Platformu Başkanı Adnan Erdan, İYİ Parti'nin kurulduğunda, kendilerine yakın bir parti olacağına inandıklarını ancak o günden bugüne gelinen noktada hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti. 

Erdan, "İYİ Parti içinde ismini vermek istemediğim 2'nci adam konumunda, para musluğunun başında olan kişi ile genel başkan yardımcılarının genel başkan lehine birbirine girmesi, bizim partiden beklentilerimizin tükenmesine yol açmıştır" dedi. Erdan, geçen yıl kendileriyle birlikte partiye üye olan 100 kişiden 90'ının istifa ettiğini sözlerine ekledi.

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