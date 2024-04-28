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İYİ Parti'de yeni dönem: GİK ve MDK üyeleri belirlendi

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belirlendi, yeni dönem için hazırlıklar başladı.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 09:48
İYİ Parti'de yeni dönem: GİK ve MDK üyeleri belirlendi

İYİ Parti, 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerini belirledi.

Kurultayda, GİK ve MDK üyelerinin seçimi tamamlandı ve yeni yönetim kadroları oluşturuldu.

Yeni GİK'te Başkanlık Divanı'ndan Oktay Vural, Ayfer Yılmaz, Saltuk Buğra Kavuncu, Sedat Aksakallı, Şükrü Kuleyin, Naci Cinisli, Mehmet Tolga Akalın, Burak Akburak, Cem Özdemir, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Ayşe Sucu ve Taner Demirer gibi isimler yer almadı. Listeye ise Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşad Zorlu, Ünzile Yüksel, Selcan Taşcı Hamşioğlu gibi isimler girdi. Ayrıca, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale de listede yer aldı.

MDK'de ise şu isimler görev alacak: Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Canyurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan ve Abdullah Şalcı.

Yeni dönem için belirlenen bu kadrolarla, İYİ Parti'nin önümüzdeki süreçteki politika ve çalışmaları siyasi renada merakla bekleniyor.

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