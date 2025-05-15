İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Adana'da Anayasa ve Tarım Konularında Konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da gerçekleştirilen resmi ziyaretler sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, yeni anayasa talepleri ile ilgili olarak, "Yeni anayasa isteyenler zaten Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Burası demokratik bir Cumhuriyet olmasa, bunu talep edenler Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmaz. Ortak vatandan bahsediyorlar, burası hepimizin ortak vatanı," ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Bilgilendirme İhtiyacı

Dervişoğlu, konuşmasında "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili olarak herhangi bir bilgi almadıklarını belirtti. Ayrıca, milletin bu süreç hakkında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Ortak vatan ve demokratik Cumhuriyet kavramlarının, bu kavramları ortaya atanlar tarafından açıklanması lazımdır," dedi.

Adana Çiftçiler Birliği'ne Ziyaret

Partisinin ziyaret programı kapsamında Adana Çiftçiler Birliğini de ziyaret eden Dervişoğlu, burada üreticilere hitap etti. Siyasi gelecekleri hakkında net bir kariyer planı yapmadığını ifade eden Dervişoğlu, "Böyle bir süreçte omuzlarıma bir yük yüklenmişse, bu yükün arkasında Cenabıallah'ın bir emri olduğu kanaatini taşıyorum," açıklamasında bulundu.

Dervişoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin bu sürecinde omzuma sorumluluk olarak değil, emir olarak da yüreğime yüklenmiş bu sorumluluğu taşıma iradesini milletle birlikte sürdüreceğiz inşallah. Babasız kalmış siyasete Süleyman Demirel'den sonra baba olmak kolay değildir ama Adana çiftçisini çoraktan kurtarmak mümkündür. Özal'ın ayak izlerine basarak Adana sanayisini ayağa kaldırabilmek mümkündür."

Siyasi Liderlerin Rolü

Dervişoğlu, inançları noktasında taviz vermeyen siyasi liderlerin doğrularını örnek göstererek, yeni bir siyaset inşa etmek gerektiğine dikkat çekti. "Başka adam aramaya gerek yok. Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'i dünden bugüne taşıyan önemli şahsiyetlerin iradeleri ve ayak izleri bize yeter. Bu çocuk, 'bizim çocuk' derseniz bu iş biter," diyerek sözlerini tamamladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da temaslarda bulundu. Dervişoğlu programları kapsamında ziyaret ettiği partisinin Adana İl Başkanlığı'nda konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana'da temaslarda bulundu. Dervişoğlu programları kapsamında ziyaret ettiği partisinin Adana İl Başkanlığı'nda konuşma yaptı.