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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana Milletvekili Taş'ın Dayısının Cenazesine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Milletvekili Taş'ın dayısı Zafer Günler'in cenazesine katıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:41
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Adana Milletvekili Taş'ın Dayısının Cenazesine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın hayatını kaybeden dayısı Zafer Günler'in cenaze törenine katıldı. Tören, Ankara'da gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Günler'in naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dervişoğlu, törende bulunduğu süre boyunca Zafer Günler'in aile üyelerine başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın hayatını kaybeden dayısı Zafer Günler'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı. Törene katılan Dervişoğlu, Zafer Günler'in yakınlarına başsağlığı diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'ın hayatını kaybeden dayısı Zafer Günler'in Ankara'daki cenaze törenine katıldı. Törene katılan Dervişoğlu, Zafer Günler'in yakınlarına başsağlığı diledi.

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