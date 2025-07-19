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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Ticaret Borsası ve belediye başkanı gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 19:56
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da Ziyaretlerde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Afyonkarahisar Çıkarması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler'i ziyaret eden Dervişoğlu, ardından partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlarla buluştu.

Anadolu'yu Karış Karış Gezeceğim

Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu'yu karış karış gezeceğim. Bir olacağız, birlik olacağız, iri olacağız, diri olacağız" diyerek güçlü bir birlik mesajı verdi. Ayrıca, "Kavlimiz müşterektir, imanımız birdir, mensubiyetimiz birdir. Cumhuriyeti yıktırtmayacağız, Türk milletini ve Türkiye'yi böldürmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Ziyaretler ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Dervişoğlu, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi herkes isteyecektir ama teröristleri istemek söz konusu değil. Millete de bunu anlatıyorum" dedi.

Ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'i de ziyaret etti. Bu ziyaretler, Dervişoğlu'nun bölgeyle olan iletişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı (sağ 2) ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'yı (sağ 2) ziyaret etti.

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