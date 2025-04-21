DOLAR
38,2 0,13%
EURO
44,03 -0,55%
ALTIN
4.201,73 -3,09%
BITCOIN
3.347.357,74 -3,01%

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı üyeleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:08
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelerek önemli konuları değerlendirdi. Toplantı, partinin genel merkez ek binasında gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, parti gündemindeki maddelerin ele alındığı bildirildi. Bu tür toplantılar, partinin stratejilerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binadaki toplantıda, partisinin...

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binadaki toplantıda, partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Yöresel Tatlı Yarışması: Geleneksel Lezzetler Buluştu
2
Kayseri’de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı
3
Kırklareli'nde Bilim ve Teknoloji Konferansı: İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'dan Önemli Mesajlar
4
Ankara'da 5'inci Yerel Reform Buluşmaları Yapıldı
5
Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali Coşkuyla Başladı
6
Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri 2023: 204 Boğa, 800 Bin Lira Ödül Dağıtıldı
7
Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu TBMM'den Geçti

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı