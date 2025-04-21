İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya gelerek önemli konuları değerlendirdi. Toplantı, partinin genel merkez ek binasında gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, parti gündemindeki maddelerin ele alındığı bildirildi. Bu tür toplantılar, partinin stratejilerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu, genel merkez ek binadaki toplantıda, partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.