İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki Orman Yangını Bölgesine Ziyaret Gerçekleştirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesini yangından etkilenen bölge olarak ziyaret etti. Dervişoğlu, yangın sonrası geçirdiği süreçte mahalledeki kahvehane sohbetlerinde yerel halkla bir araya geldi.

Yangın Sürecini Yakından Takip Ettik

Dervişoğlu, yangının başladığı andan itibaren partisinin il ve ilçe teşkilatlarının konuyu yakından takip ettiğini belirtirken, Türkiye genelindeki yangınların artışına da dikkat çekti. "Bu kadar çok yangının aynı anda başlaması sebepsiz değil. Bunun çok doğru bir biçimde araştırılması lazım," ifadelerini kullandı.

Toprağımıza ve Birliğimize Sahip Çıkmalıyız

Dervişoğlu, mahallelinin topraklarına sahip çıkma iradesinin son derece değerli olduğunu vurgulayarak, "Bizi millet yapan değerler de bunlar zaten. Toprağımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız," dedi.

Çözüm İçin Birlikte Hareket Etme Vurgusu

Bölgedeki sorunların tespiti ve çözümlerine ilişkin adımların birlikte atılması amacıyla geldiğini aktaran Dervişoğlu, "Aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edeceğim," şeklinde konuştu. Yangın sonrası yaşanan zorlukların giderek arttığını ve bu süreçte milletvekillerinin görevlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Kentteki Diğer İsimler de Destek Verdi

İYİ Parti Bursa milletvekilleri Yüksel Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş da konuşmalara katılarak destek verdiler. Dervişoğlu, yangına müdahale sırasında yaralananlara dair bilgileri Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş’tan aldı.

Ziyaretinin ardından yangından etkilenen alanları inceleyen Dervişoğlu’na, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Dervişoğlu, mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yangından etkilenen Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi'ne ziyarette bulundu. Dervişoğlu, mahalledeki kahvehanede vatandaşlarla buluştu.