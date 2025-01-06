İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, GİK Üyeleriyle Toplantı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nın GİK Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı, partisinin genel merkez ek binasında gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, bu önemli buluşma sırasında Dervişoğlu, GİK üyeleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Toplantının içeriğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı, ancak partinin geleceği ve stratejileri üzerinde durulması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.