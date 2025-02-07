İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya'da İl Divan Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kütahya Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kütahya'da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı. Toplantı sırasında Dervişoğlu, Anadolu'yu karış karış gezerek milletin nabzını tuttuğunu vurguladı.

Program Kapsamında Ziyaretler ve Mesajlar

Kütahya programı çerçevesinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi, Kütahya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası gibi önemli kurumları ziyaret eden Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada 'milletin gönlünden geçenleri' dile getirdi.

Dervişoğlu, bazı muhalefet partilerinin yapay tartışmalar üzerine odaklandığını belirterek, 'Cumhurbaşkanlığı seçimine kilitlendik. Yakın zamanda seçim olma ihtimali var mı?' diye sordu. Ardından şunları ekledi: 'İmamoğlu mu olacak? Mansur Yavaş mı olacak? Ancak, vatandaşın hali ne olacak?' diyen var mı?' gibi kritik sorular yöneltti.

Programın Sonunda Hediyeler Verildi

Toplantının finalinde, İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, Dervişoğlu'na Kütahya'ya özgü çini tabak ve Kütahyaspor forması ile atkısı hediye etti. Bu özel hediye, Kütahya'nın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 3), Kütahya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağ 3), Kütahya'da partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katıldı.