İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Alparslan Türkeş'in Kabrine Yapılan Saygısızlığa Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı'ndan Sert Açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin sert bir açıklama yaptı. Dervişoğlu, "Bu saygısızlığı ve sorumlularını kınıyorum. Böyle bir işe alet olanları da onları talimatlandıranları da kınıyor ve telin ediyorum." dedi.

Başsağlığı Dilekleri

Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleriyle yaptığı toplantının ardından, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diledi, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

Saygısızlık ve Sorumlular

İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş'ın, dün babası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinde yaşanması gereken olayların muhatabı olduğuna dikkat çeken Dervişoğlu, "Umarım ki olaylara sebep olanlar durumdan bir ders çıkarırlar." ifadesini kullandı.

Kabir Ziyaretleri Üzerine Değerlendirme

Dervişoğlu, Alparslan Türkeş'in millete mal olmuş bir şahsiyet olduğunu vurguladı ve kabir ziyaretlerine getirilen engellerin, onu milletten koparma çabası olduğunu belirtti. "Kabristanlar hepimizindir. Anıt mezar statüsünde olması gereken bir yerde bu engellemelerin yapılması utanç verici bir durumdur." şeklinde konuştu.

Devletin Müdahalesi Gerekiyor

Dervişoğlu, kabrin bir anıt mezar statüsüne kavuşması ve güvenliğinin devlet tarafından sağlanması hususundaki hukuki girişimleri aile ile birlikte başlatacaklarını açıkladı.

Olaylara Tepki

Dervişoğlu, dün sabah kabir ziyareti yapmak isteyenlerin de saldırıya uğradığını ifade etti ve emniyet güçlerinin gözleri önünde gelişen olaylara dikkat çekerek, "Bir tek gözaltının olmaması, suç işleme imtiyazına sahip olma duygusunu güçlendirir." dedi.

Alparslan Türkeş'in Hatırasına Saygı

Alparslan Türkeş'in kabrinin fuzuli işgale uğramayacağını vurgulayan Dervişoğlu, herkesin Alparslan Türkeş'in aziz hatırasına saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu ayıp, millete karşı yapılmıştır." dedi.

Devleti Göreve Davet Ediyor

Dervişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile atılacak adımlara ilişkin görüştüğünü aktararak, devleti göreve davet etti. "Bunlar kim oluyor da insanları birbirinden ayıracak kudreti kendilerinde görebiliyorlar?" diye sordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez ek binada düzenlediği toplantının ardından, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez ek binada düzenlediği toplantının ardından, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrinde yaşanan olaylara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.