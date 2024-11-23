İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemedeki savunmasını yorumladı. Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, 'Toplumun önemli bir kesimini töhmet altında bırakan ve Kurucu Genel Başkan'ımız Meral Akşener'i doğrudan hedef alan açıklamalar' olarak değerlendirerek, bu sözleri şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını belirtti.

Demokratik Meşruiyet Vurgusu

Ankara'da düzenlenen İYİ Parti İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, yerel yönetimler üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 'İYİ Parti olarak 22 Kasım 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğumuz kanun teklifimiz ile yerel yönetimlerin demokratik meşruiyetinin korunması için gerekli adımları attık' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Üzerine Eleştiriler

Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı süreçle ilgili, 'Siyasi partilerin genel başkanlarının iddialar nedeniyle yargılanmaları yerinde bir uygulama değildir' ifadelerini kullandı. Önemli olanın geçmişe yönelik daha özenli konuşmak olduğunu ve İYİ Parti'nin geçmişine de sahip çıkacaklarını belirtti.

Halkın Moraline İhtiyaç Var

Kara Harp Okulu'ndaki olaylar hakkında sorulan bir soruya ise Dervişoğlu, 'Bu konuda değerlendirme yapmam mümkün değil. Teğmenlerin ihraç edilmesine neden olacak bir suç işlediklerine inanmıyorum' dedi. Ayrıca, 'Türkiye'nin moral bozmaktan kaçınması gerektiğini' vurguladı ve teğmenlere sonuna kadar sahip çıkacaklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen "İYİ Parti İl Başkanları Toplantısı" öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da bir otelde düzenlenen "İYİ Parti İl Başkanları Toplantısı" öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.