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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Neşe Dikbayır ve Yunus Yüceur'un nikahında şahitlik yaparak genç çifte fidan bağışında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 18:43
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahidliği Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe Dikbayır'ın nikahında şahitlik yaptı. Dervişoğlu, genç çiftin İstanbul'daki düğün törenine katıldı.

Fidan Bağışı ve Güzel Dilekler

Partiden yapılan açıklamalara göre, Dervişoğlu, nikah sırasında Neşe Dikbayır ve Yunus Yüceur çifti adına 100 fidan bağışında bulundu. Düğün sırasında genç çifte mutluluk dileyen Dervişoğlu, "Yetiştireceğiniz bütün çocuklar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine ve o devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in ülkü, hedef ve ideallerine hizmet edecek evlatlar olsun." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe Dikbayır'ın nikah şahitliğini yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın kızı Neşe Dikbayır'ın nikah şahitliğini yaptı.

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