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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun Ümit Özdağ Ziyareti İptal Edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Ümit Özdağ'ı ziyaret planı iptal edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:22
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun Ümit Özdağ Ziyareti İptal Edildi

Önemli Gündem Değişikliği

Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının üçüncü sırasında yer alan bir madde iptal edildi. Bu maddeye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etmesi planlanıyordu. Ancak, bu ziyaret planı kaynağından iptal edilmiştir.

Gelişmelerin İzlenmesi Gerekiyor

Siyasi arenada yaşanan bu iptal, çeşitli tartışmalara yol açması bekleniyor. Kamuoyunun dikkatle takip edeceği bu gelişme, siyasi ilişkiler üzerindeki etkileri açısından da önem taşıyor.

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