İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Suriyeli Sığınmacılar Ülkelerine Dönmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Canlı Yayında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Halk TV'de katıldığı bir programda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu. "Esad gitti, misafirlik bitti. Artık Türkiye'de kalmalarını gerektiren bir durum yok. Bu meseleye ırkçı bir pencereden değil, demografik yapı ve ekonomi açısından bakıyoruz," dedi.

Sınır Güvenliği ve Terörle Mücadele İçin Acil Eylem Planı

Dervişoğlu, Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgede terör bağlantılarını kesmek adına acil eylem planı uygulanması gerektiğini belirtti.

Milli Göç Doktrini ile Planlamalar Yapıldı

İYİ Parti'nin "Milli Göç Doktrini" çerçevesinde Suriyelilerin ülkesine dönüşü açısından detaylı bir plan hazırladıklarını vurgulayan Dervişoğlu, "Suriyelilerin Türkiye'de gayrimenkul edinimi yasak. Dolayısıyla burada elde edilen vatandaşlıklar da geçersizdir," şeklinde konuştu.

Asgari Ücret ve Emeklilerin Hakları Üzerine Değerlendirme

Dervişoğlu ayrıca, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'nin yüksek enflasyon oranları nedeniyle asgari ücret düzenlemesinin yılda en az iki kez yapılması gerektiğini ifade etti. Emeklilerin haklarının ödenen primlerle kazanılmış bir hak olduğunu belirten Dervişoğlu, gelecekte emeklilikte haklı taleplerinin yanında olacağını sözlerine ekledi.

Erken Seçim Beklentisi ve Siyasi Görüşler

Erken seçim beklentisi olmadığını ifade eden Dervişoğlu, seçim tarihlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleneceği görüşünü dile getirdi. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis'te DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışlamasına da değindi ve siyasi rakiplerin doğru bir şey söylediğinde alkışlanmasında bir sorun olmadığını belirtti.