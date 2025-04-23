İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM'de Hükümet Sistemini Eleştirdi

TBMM Genel Kurulunda 23 Nisan Özel Oturumu Yapıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunarak başlayan Dervişoğlu, Gazi Mustafa Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözünü anımsatarak millet egemenliğinin vazgeçilemez olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, 2024 yılında 41 bin 488 çocuk hakkında mahkumiyet kararı verildiğini ve suça sürüklendiği gerekçesiyle de yaklaşık 135 bin çocuğun ceza mahkemelerinde yargılanmakta olduğunu aktardı. AK Parti'nin iktidara geldiği yılda 60 bin civarında olan tutuklu ve hükümlü sayısının bugün 400 bini aştığını söyleyen Dervişoğlu, hükümetin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini ifade etti.

Dervişoğlu, bugünün sahibi olan çocukların neşe dolu olmadığını belirterek milli egemenliğin her fırsatta gasp edildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Eleştirisi

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni şu sözlerle eleştirdi: "Bu sistem, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde, bir darbe teşebbüsünün sonucunda, olağanüstü hal koşullarında gerçekleştirilen tartışmalı bir referandumla devreye sokulmuştur."

Dervişoğlu, bu sistemin sınırsız yetkileri tek kişiye teslim ettiğini ve bu nedenle demokratik olmadığını ifade etti. Yargı üzerindeki etkisi nedeniyle sistemin adil olmadığını söyleyen Dervişoğlu, "Bu sistem dengelenemediği ve denetlenemediği için güvenilir değildir. Ekonomi bu yüzden bozulmuştur," dedi.

TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılan bakanların sayısının az olduğunu belirten Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere 19 kişiden oluşan kabineden sadece bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Adalet Bakanı buradadır. Yabancı misyon şefleri ve konuklar kadar TBMM'nin manevi şahsiyetine özen gösterilmesini istiyoruz," şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, Cumhuriyetin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını anarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oturuma katılarak konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, oturuma katılarak konuşma yaptı.