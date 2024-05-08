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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ilk grup toplantısında kürsüden seslendi: “Türk milletinin gündeminde yeni anayasa yoktur”

İYİ Parti Genel Başkanı olduktan sonra ilk kez TBMM grup toplantısında kürsüye çıkan Müsavat Dervişoğlu, gündemle ilgili konulara değindi. Dervişoğlu, ‘yeni anayasa tartışmaları’ için sert açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:37
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ilk grup toplantısında kürsüden seslendi: “Türk milletinin gündeminde yeni anayasa yoktur”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçildikten sonra ilk kez grup toplantısında kürsüye çıktı. Gündeme dair bazı açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, ‘yeni anayasa tartışmaları’ ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dervişoğlu, partiden ayrılanlar için ise kucaklaşma çağrısında bulundu.

Dervişoğlu, partiden ayrılanlar için “Partimizle yollarını ayırmış ama bizimle gönül bağını koparmamış arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Gelin küskünlükler bitsin. Gelin mücadelemize kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edelim. Sadece kapımız değil, kollarımız da sonuna kadar milletimize açık” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasa tartışmaları hakkında dikkat çeken sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ‘yeni anayasa tartışmaları’ ile ilgili de konuştu. Dervişoğlu konuyla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, fanilerin ihtiraslarını millete dayatma rejimidir. Bunu ılımlı hale getirecek hiçbir pazarlığın içinde yer almayacağız. Devletin partileştiği, partinin devletleştiği, yargının siyasileştiği, nüfusun yabancılaştığı bu düzene karşı demokrasi ve hukuk mücadelemiz sürecek. İktidar tarafından dayatılan yeni anayasa gündemi, Erdoğan ve çevresinin gündemidir. Bu arayışlar, Türk milletinin yakıcı sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik değildir” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu açıklamasında, “Erdoğan, şahsi kariyerine hizmet için figüran arıyorsa İYİ Parti asla bu senaryo içinde olmayacaktır. Kim kiminle ne görüşmesi yaparsa yapsın. Gerekirse İYİ Parti tek başına ‘Erdoğan anayasasına’ karşı sonuna kadar mücadele edecek” ifadelerine de yer verdi.

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