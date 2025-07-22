İYİ Parti Heyeti, TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu ile Görüştü

İYİ Parti TÜRMOB'u Ziyaret Etti

İYİ Parti heyeti, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu ile bir araya geldi.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından görevlendirilen parti heyeti, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik kapsamlı bir istişare ve işbirliği süreci çerçevesinde TÜRMOB'u ziyaret etti.

Bu ziyarete İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel de katıldı.

Ayrıca, ziyaretler kapsamında sanayicilerin ve çiftçilerin üyesi olduğu 4 bin 154 meslek kuruluşuna, Dervişoğlu'nun imzasıyla birer mektup gönderildi.

İYİ Parti heyeti, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu (ortada) ile bir araya geldi. Heyette; İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta (sağ 4), İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy (sol 3), İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan (sol 4) ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel (sağ 3) de yer aldı.

İYİ Parti heyeti, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu (ortada) ile bir araya geldi. Heyette; İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta (sağ 4), İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy (sol 3), İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan (sol 4) ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel (sağ 3) de yer aldı.