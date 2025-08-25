DOLAR
İYİ Parti Kurultay Süreci 27 Ağustos'ta Başlıyor

İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak; ilçe kongreleri 30 Eylül, il kongreleri 16 Ekim-9 Kasım arasında.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:01
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak.

Parti yetkilileri, ilçe ve il kongreleri takvimine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ilçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurultay Takvimi

27 Ağustos: Mahalle delege seçimi ile süreç başlayacak.

30 Eylül: İlçe kongreleri yapılacak.

16 Ekim-9 Kasım: İl kongreleri düzenlenecek.

