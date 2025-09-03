DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

İYİ Parti'li Cenk Özatıcı Tokat'ta: Gençler İşsizlik Nedeniyle Göç Ediyor

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Tokat'ta gençlerin işsizlik ve desteksizlik nedeniyle göç ettiğini belirterek iktidarı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:42
İYİ Parti'li Cenk Özatıcı Tokat'ta: Gençler İşsizlik Nedeniyle Göç Ediyor

İYİ Parti'li Cenk Özatıcı Tokat'ta: Gençler İşsizlik Nedeniyle Göç Ediyor

Basın toplantısında eleştiriler

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi. Özatıcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar politikalarını eleştiren Özatıcı, Tokat'taki gençlerin iş bulamama ve girişimcilik desteklerinden yoksunluk nedeniyle göç ettiğini savundu.

'Tokat'ta istihdam mı var? Gençler girişimcilerden destek mi buluyor? OSB'ler üretim merkezi olmalı ama çoğu depolama alanı gibi kullanılıyor. Tokat, adeta bir ada gibi yalnız bırakılmış.'

Esnaf ziyaretinde gözlemler

Basın toplantısının ardından Özatıcı ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretler sırasında yerel ekonominin sorunlarına ve gençlerin istihdamına ilişkin gözlemler paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı
3
Ankara Altındağ'da Baba İki Çocuğunu Bıçakladı, İntihar Girişiminde Bulundu
4
Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı
5
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
6
Zeybekci'den Kilis'te: 'Bu ülkenin emanetine ihanet etmeyiz' — Türkiye Yüzyılı Buluşmaları
7
Şam'da Askeri Üste Patlama: Savaş Kalıntıları İmhası Sırasında

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor