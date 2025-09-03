İYİ Parti'li Cenk Özatıcı Tokat'ta: Gençler İşsizlik Nedeniyle Göç Ediyor

Basın toplantısında eleştiriler

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi. Özatıcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar politikalarını eleştiren Özatıcı, Tokat'taki gençlerin iş bulamama ve girişimcilik desteklerinden yoksunluk nedeniyle göç ettiğini savundu.

'Tokat'ta istihdam mı var? Gençler girişimcilerden destek mi buluyor? OSB'ler üretim merkezi olmalı ama çoğu depolama alanı gibi kullanılıyor. Tokat, adeta bir ada gibi yalnız bırakılmış.'

Esnaf ziyaretinde gözlemler

Basın toplantısının ardından Özatıcı ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretler sırasında yerel ekonominin sorunlarına ve gençlerin istihdamına ilişkin gözlemler paylaşıldı.