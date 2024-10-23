İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Sert Kınama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin önemli savunma sanayi kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısını kesin bir dille kınadı.

Terör Saldırısının Ardından Yaptığı Açıklama

Dervişoğlu, sosyal medya aracılığıyla yayımladığı mesajda, "TUSAŞ'ta meydana gelen bu alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır temenni ediyorum. Her türlü terör tehdidine karşı ülkemizin birliğini ve güvenliğini korumak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER

Dervişoğlu, konuşmasının devamında, "Türkiye düşmanı teröristlere karşı verdiğimiz mücadeleyi asla terk etmeyeceğiz. Cenab-ı Allah, bu aziz vatanımızı her türlü tehlikeden korusun" şeklinde belirtti.