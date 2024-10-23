DOLAR
34,29 -0,09%
EURO
36,97 0,11%
ALTIN
3.005,3 0,63%
BITCOIN
2.287.693,87 1,23%

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:31
İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan TUSAŞ'a Yönelik Saldırıya Sert Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Sert Kınama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin önemli savunma sanayi kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine gerçekleştirilen terör saldırısını kesin bir dille kınadı.

Terör Saldırısının Ardından Yaptığı Açıklama

Dervişoğlu, sosyal medya aracılığıyla yayımladığı mesajda, "TUSAŞ'ta meydana gelen bu alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve aziz milletimize sabır temenni ediyorum. Her türlü terör tehdidine karşı ülkemizin birliğini ve güvenliğini korumak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER

Dervişoğlu, konuşmasının devamında, "Türkiye düşmanı teröristlere karşı verdiğimiz mücadeleyi asla terk etmeyeceğiz. Cenab-ı Allah, bu aziz vatanımızı her türlü tehlikeden korusun" şeklinde belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek Mesajı
2
İsrail'in Hizbullah İddiası: Sahil Hastanesi ve Çevresi
3
TUSAŞ'a Terör Saldırısı: Şehit ve Yaralılar Var
4
TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısı ve Yayın Yasağı Hakkında Açıklama
5
BBP Genel Başkanı Destici'den TUSAŞ'taki Terör Saldırısına Tepki
6
RTÜK Başkanı Şahin'den TUSAŞ'a Terör Saldırısı Açıklaması
7
Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak