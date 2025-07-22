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İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun'dan AYM İptallerine Tepki

İYİ Parti'li Hakan Şeref Olgun, Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası TBMM'de düzenleme yapılmamasını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 12:52
İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun'dan AYM İptallerine Tepki

İYİ Parti'den Anayasa Mahkemesi Eleştirisi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) iptal ettiği bazı hükümlerine ilişkin TBMM'de hiçbir düzenleme yapılmamasını sert bir dille eleştirdi.

Önemli Hükümlerin İptali

Olgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin TCK'deki 220. maddesinin iptalini gündeme getirerek, özellikle "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile ilgili hükmün yargı sürecinde geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Bu maddenin, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilerin işledikleri suçtan ayrı olarak cezalandırılmasını" öngördüğünü belirtti.

TBMM Üzerine Eleştiriler

TBMM'nin bu kritik konuda herhangi bir düzenleme yapmamış olmasını eleştiren Olgun, sözlerine şöyle devam etti: "TBMM'de günlerce milletimizin hiçbir sorunu çözmeyen, gereksiz konularla oyalayan, hatta 3 iş adamı için tüm kamuoyunu ve muhalefeti karşısına alıp kanun çıkaran Cumhur İttifakı, Anayasa Mahkemesince öngörülen 6 aylık süre zarfında, bu denli aciliyeti ve önemi ortada olan hususta bir kanuni düzenleme getirmemiştir."

Olgun'a basın toplantısında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz da eşlik etti.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun (ortada), Meclis'te düzenlediği basın...

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) iptal ettiği bazı hükümlerine ilişkin TBMM'de düzenleme yapılmamasını eleştirdi. Olgun'a basın toplantısında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş (solda) ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz (sağda), eşlik etti.

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