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İYİ Parti, Ordu'da hile yapıldığını iddia ederek YSK’ya başvuracak

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Ordu’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde hile yapıldığını iddia etti. Yılmaz, bu durum nedeniyle YSK’ya başvuru yapacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 16:17
İYİ Parti, Ordu'da hile yapıldığını iddia ederek YSK’ya başvuracak

31 Mart Yerel Seçimlerine itirazlar sürüyor. İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, Ordu’daki seçimlerle ilgili bazı iddialarda bulundu. Enver Yılmaz, sandık kurulu başkanlarının siyasi parti üyesi olduğunu tespit ettiklerini iddia ederek, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapacaklarını belirtti.

İYİ Partili Enver Yılmaz, Ordu’da yapılan seçimlerde, pek çok usulsüzlük ve hile olduğunu belgeli bir şekilde ortaya koyduklarını ifade ederek, seçimlerin 2 Haziran’da tekrarlanmasını istediklerini belirtti. Özellikle sandık kurulu başkanlarının partili olmasının büyük bir sıkıntı yarattığını dile getiren Yılmaz, bu durumun seçim sonuçlarını etkilediğinin altını çizdi.

İYİ Parti adayı Yılmaz, yasal haklarını kullanarak YSK’ya seçim iptali ve seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapacaklarını, şeffaf ve adil bir seçimin yapılmasını sağlayacaklarını ifade etti.

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