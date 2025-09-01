İYİ Parti Usta ve Yüksel Samsun'da: 'Terörsüz Türkiye' Tartışması

Basın toplantısında sert değerlendirmeler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Samsun'da İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantı, "Birinci vazifemiz gereği, süslü yalanlara karşı milletimize gerçekleri anlatacağız" sloganıyla gerçekleştirildi. Usta, 1-4 Eylül tarihlerinde partililerle birlikte sivil toplum kuruluşları, sendikalar, şehit yakınları ve gazilerle tüm illerde bir araya geleceklerini söyledi.

Usta'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine eleştiri

Gazetecilerin, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorusu üzerine Usta, İmralı ile görüşmeler sonucu Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ortaya çıktığını belirterek, görüşmenin içeriğine yönelik eleştirilerde bulundu.

Usta, süreçle ilgili olarak şunları kaydetti: "Terörle ilgili bugüne kadar hep şunu demiyorlar mıydı bize; 'Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir'. Hani PKK bitmişti? Bitmiş bir PKK ile niye masaya oturuyorsun? PKK'nın söylediklerinin bir kısmını kabul etmektir ve bunu müzakere ediyorum demektir. Bu ülke yani kendi vatandaşına soykırım yapıldığı iddiasının müzakere edilecek bir yanı var mı? Yok."

Yapılan müzakerenin barış getirmeyeceğini savunan Usta, terör örgütleri ve bölgesel aktörler hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Elli bin kişinin katili olan bir örgütün ve o örgütün başının, efendim bir barış güvercini olması mümkün olabilir mi? Dünyanın neresinde böyle bir şey var?"

Usta ayrıca, daha önceki söylemlerle çelişkiye işaret ederek YPG, PYD meselelerine değindi ve bazı ulusal yetkililerin yaklaşımlarını eleştirdi: "İbrahim Kalın'ın bundan bir 15-20 gün önce işte 'PYD, YPG, Suriye Devleti'ne entegre olmalıdır' dedi. Terörist bir devlete nasıl entegre olur?"

Usta, bölgedeki oluşumları "İsrail ve Amerika'nın sömürgesi bir terör devleti" olarak nitelendirip, bu yapının Türkiye için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti ve karar alma süreçlerinde daha sert tutum alınması gerektiğini söyledi.

Yüksel'den Suriye ve İsrail vurgusu

Ünzile Yüksel, Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin bir yönüyle İsrail ile komşu hale geldiğini kaydetti ve Suriye'ye kurulacak terör devletinin arkasında İsrail olduğunu ifade etti. Yüksel, "İsrail, çocuk, kadın demeden herkesi öldürüyor. Binlerce insan katledildi orada ve kimsenin de sesi çıkmıyor. Biz o davaya müdahil olabiliriz, olmak da zorundayız" dedi.

Yüksel, dış politika ve güvenlik konularında halkla dürüst olunması gerektiğini vurguladı: "Eğer bu coğrafyada sesimiz olacaksa ama bunun dışında kendi sınırlarımızın güvenliği açısından burada çok akılcı politika izlemek lazım. Halktan bir şey gizlememek lazım. Bizim de görevimiz bu İYİ Parti olarak."

Parti değişikliklerine sert sözler

Yüksel ayrıca parti değiştiren siyasetçilere tepki gösterdi: "AK Parti'ye gidenler cehenneme de CHP'ye gidenler cennete mi gitti? Bana sorarsan bütün gidenler bizim gözümüzde seçmene ihanet etmişlerdir." Yüksel, Müsavat Dervişoğlu'nu kuruluş felsefesine sadık durması nedeniyle örnek gösterdi ve partinin millet hizmeti anlayışını vurguladı.

Programa, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, partililer ve basın mensupları katıldı.

⁠İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta (ortada) ve İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel (solda), Samsun'da basın toplantısı düzenledi. Programa, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy (sağda) da katıldı.