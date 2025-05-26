İYİ Parti ve BBP Liderlerinden Terörsüz Türkiye Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile gerçekleştirdiği görüşmede, terörsüz Türkiye hedefini ele aldı. Görüşme BBP Genel Merkezi’nde basına kapalı olarak yapıldı ve sonrasında ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Dervişoğlu ve Destici'nin Ortak Mesajı

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Destici, Dervişoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, güzel bir istişare gerçekleştirdiklerini vurguladı. Dervişoğlu ise, karşılıklı olarak görüşlerinin tanıdık olduğunu belirterek, “Bazı konularda gönülden gönüle köprüler kurmaya muvaffak oluyoruz” şeklinde konuştu. İki liderin Türkiye'nin önemli meselelerinde asgari müşterekler değil, azami mutabakatlar üzerinden birlikteliğe sahip olduklarını ifade etmesi dikkat çekti.

Terörsüz Türkiye İhtiyacı

Bir gazetecinin “Terörsüz Türkiye” konusundaki sorusu üzerine Dervişoğlu, bu kavramın hiçbir siyasi düşünce tarafından reddedilemeyeceğini ifade etti. Ancak, teröristlerin yol göstericiliğinde şekillenen süreçlere karşı endişelerini de dile getirdi.

Destici ise, vatan, millet ile ilgili konularda ortak kaygılar taşıdıklarını belirterek, “Hepimiz Terörsüz Türkiye istiyoruz” dedi. Son 40 yıldır devletin bu mücadelede başarılı çıktığını ve büyük zaferler kazandığını ekledi.

Siyasi Bölücülük Tehlikesi

Destici, diğer siyasi parti üyeleri tarafından yapılan açıklamaların, siyasi bölücülüğe devam edildiği anlamına geldiğini ifade etti. “Silahlı terör örgütünden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür” diyen Destici, bunun üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Dervişoğlu’ndan Bilgilendirme Talebi

Dervişoğlu, muhalefet partilerinin terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hükümetten herhangi bir bilgilendirme almadığını aktaran Dervişoğlu, devletten gelebilecek bilgilere açık olduklarını belirtti. Dervişoğlu, “Terör örgütlerinin ulaklarının getireceği bilgileri kabul etmiyorum” diyerek, sürecin doğru yürütülmesi ve yönetilmesi gerektiğini savundu.

Bu görüşmeden çıkan sonuçlar, Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir tartışmanın başlangıcını işaret ediyor. Her iki liderin terörsüz bir ülke hedefiyle üzerinde mutabık kalması, siyasi birlikteliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (fotoğrafta), BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile BBP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (fotoğrafta), BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile BBP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.