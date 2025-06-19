İYİ Parti ve Zafer Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı bir toplantı düzenledi. Görüşme sonrasında, her iki lider ortak bir basın açıklaması yaparak, Türkiye'nin önemli meselelerine dair fikir alışverişinde bulunduklarını açıkladılar.

Dervişoğlu, Özdağ'ın gözaltına alınmadıkça hürriyetinden yoksun kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Bölgemiz ve ilgi alanlarımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Siyasi projeksiyonlarla alakalı olarak karşılıklı görüş teatisinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme oldu.” dedi.

Müsavat Dervişoğlu, bu tür görüşmelerin devam edeceğini belirterek, partiler arası dayanışmanın yanı sıra Türk milletini bir araya getirme gayesiyle hareket ettiklerini ifade etti. “Bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin taleplerine yanıt verecek şekilde ortak hareket etme ihtiyacımız olduğunda geri durmayacağımızı karşılıklı olarak ifade ettik.” diye ekledi.

Özdağ ise yapılan görüşmenin önemine dikkat çekerek, “Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti milletvekillerinin dahil olduğu bir Talat Paşa tartışması yaşanıyor. Milli kahramanımız Talat Paşa'ya yapılan saldırıya İYİ Parti milletvekillerinin vermiş olduğu onurlu tepki için Sayın Genel Başkan'a teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Özdağ, yarın saat 11.00'de Ankara'da Talat Paşa heykeli önünde saygı duruşunda bulunacağını duyurdu.

Dervişoğlu ise eş zamanlı olarak yarın saat 11.00'de Talat Paşa'nın kabrini ziyaret edeceğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (solda) ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Dervişoğlu ve Özdağ ortak basın açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (sağda), Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ (solda) ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından, Dervişoğlu ve Özdağ ortak basın açıklaması yaptı.