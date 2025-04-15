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İYİ Partili Ulusoy'dan Zirai Don Açıklaması: Üreticilere Destek Şart!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, zirai don nedeniyle zarar gören üreticilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:43
İYİ Partili Ulusoy'dan Zirai Don Açıklaması: Üreticilere Destek Şart!

Ulusoy: Zirai Donun Etkileri Ciddidir

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, yurt genelinde yaşanan zirai don felaketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ulusoy, mart ve nisan aylarında meydana gelen don olaylarının Türkiye'nin 36 ilinde tarım ürünlerine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Destek Talepleri

Ulusoy, bu seneye mahsus hasar gören üreticilere dekar başına 10 bin lira doğrudan gelir desteği verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, sulama ve elektrik bedellerinin yüzde 50'sinin hazine tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.

Tarımsal Afet İlanı ve Borç Ertelenmesi

Ulusoy, doğal afetten etkilenen tüm bölgelerin tarımsal afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiğini ve bu duruma bağlı olarak çiftçilerin borçlarının en az bir yıl ertelenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, üreticilere yüzde 0 faizli, iki yıl geri ödemesiz kredi imkanı sunulmasını istedi.

Meclis'e Verilen Araştırma Önergesi

Ulusoy, partileri tarafından Meclis'e verdikleri araştırma önergesinde nisan ayında yaşanan zirai don olaylarının tarım sektörüne etkilerini incelemelerini talep ettiklerini aktardı. Önergede, çiftçilerin borç yüküyle baş edebilmesi için gerekli ekonomik önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mart ve nisan aylarında ülke genelinde büyük bir don felaketinin yaşandığını belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın...

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mart ve nisan aylarında ülke genelinde büyük bir don felaketinin yaşandığını belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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