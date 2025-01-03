İyileşen Akdeniz Foku Yavrusu Mersin'e Uğurlandı

Hatay'da Tedavisi Tamamlanan Akdeniz Foku Yavrusu Mersin'e Uğurlandı

Mersin'in sahilinde bitkin halde bulunan Akdeniz foku yavrusu, Hatay'da başarılı tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere gönderildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden (HMKÜ) yapılan açıklamalara göre, Anamur ilçesindeki Ören kumsalında, 25 Aralık 2024 tarihinde hareketsiz bir şekilde bulunan dişi Akdeniz foku yavrusu, 30 Aralık 2024 tarihi itibariyle ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Meltem Ok ve Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ekipleri tarafından Hatay'a getirildi.

HMKÜ bünyesindeki tam teşekküllü Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan ve yaklaşık 14 kilogram ağırlığında olan Akdeniz foku yavrusu, başarılı bir iyileşme sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Kamptan çıkan yavru, Mersin sahillerindeki doğal yaşam ortamına geri dönmek üzere, ODTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Ok'un refakatinde Mersin'e uğurlandı. Merkezin müdürü ve Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, merkezlerinin Akdeniz foku yavruları için uygun bir tedavi yeri olduğunu belirtti.

Mersin'de sahilde bitkin halde bulunan ve Hatay'da tedavi gören Akdeniz foku yavrusu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınmak üzere Mersin'e gönderildi.