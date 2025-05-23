İyilik İçin Sanat Derneği, 10. Yılını Sergiyle Kutladı

İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıları desteklemek, onlara üretim alanları sağlamak ve çağdaş sanatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çıktığı yolculukta, 10. yılını karma sergiyle kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen 'Pasajda Bir Yıl' projesinin 5. dönem sergisi, Galeri Deniz'de sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Prof. Dr. Nedret Sekban'ın üstlendiği sergide, Tuğçe Balcı, Nida Erdoğan, Kardelen Erken, Asya Nur Hasgül, Sevilay Nurten Şahin, Fatih Şimşek ve Emir Furkan Tekkalmaz'ın eserleri yer aldı.

Dernek Başkanı Selin Bozkurt’un Açıklamaları

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, yaptığı açıklamada, "Geriye dönüp baktığımızda, yüzlerce genç sanatçının hayatına dokunduğumuzu, binlerce saatlik üretime olanak sağladığımızı görmek tarifsiz bir mutluluk" dedi ve ekledi: "Bu yalnızca bir dernek faaliyeti değil. Aynı zamanda inşa ettiğimiz bir dayanışma ve iyilik hareketiydi."

Bozkurt, 'Pasajda Bir Yıl' projesinin 5. dönem sergisine dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Dernek olarak 10 yıldır genç sanatçıların yanında yer alıyor, onların üretimlerini görünür kılmak ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu özel yılda, bir yıl boyunca tutku ve sabırla üreten sanatçılarımızın eserlerini sergilemek bizim için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı."

500'den Fazla Etkinlik ve 5 Bin Saat Üretim

İyilik İçin Sanat Derneği, bugüne kadar düzenlediği atölye ziyaretleri ve uluslararası gezilerle 500'den fazla etkinlik gerçekleştirdi. 'Pasajda Bir Yıl', 'Anadolu'dan İzlenimler', 'Atölye Cer', 'Alenen Sanat', 'Sanat Elçileri' ve 'Çocuk Akademisi' gibi sürdürülebilir projelerle de dikkat çekti.

Bu projeler sayesinde genç sanatçılara sağlanan destekle toplamda 5 bin saatin üzerinde üretim yapmalarına imkan tanındı. Derneğin koleksiyonuna 250'den fazla eser kazandırılırken, sanat ekonomisine 400 milyon liradan fazla katkı sağlandı.

Genç sanatçıların farklı disiplinlerden yaklaşımlarını bir araya getiren sergi, 22 Haziran'a kadar Galeri Deniz'de görülebilecek.

İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıları desteklemek, onlara üretim alanları sağlamak ve çağdaş sanatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çıktığı yolculukta, 10. yılını karma sergiyle kutladı.

İyilik İçin Sanat Derneği, genç sanatçıları desteklemek, onlara üretim alanları sağlamak ve çağdaş sanatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çıktığı yolculukta, 10. yılını karma sergiyle kutladı.