İyilik Okulu Projesi 11. Yılı - Nazif Yılmaz'dan Gençlere Çağrı

İyilik Okulu Projesi 11. Yılı Başiskele'de Kutlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle yürütülen İyilik Okulu Projesi'nin 11. yılı programı, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlendi.

Yılmaz'dan gençlere çağrı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, programda gençlere seslenerek: "Aziz gençler, sizin ufkunuz o kadar geniş ki, sizin gönlünüz o kadar güzel ki, bizim hayal edemeyeceğimiz iyilikleri tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Onun için hep şunu diyorum, dünya hep çocukların olsa, çocuklar gibi güzel kalsa, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsa." dedi.

Yılmaz, Deniz Feneri Derneği'ni "yüzyılın iyilik hareketi" olarak nitelendirip, derneğin gönüllere dokunarak Türkiye ve dünyaya iyilik ulaştırmaya çalıştığını vurguladı. Kurban Bayramı'nda gönüllü olarak Sudan, Moritonya ve Pakistan'da kurban kesim faaliyetleri yürütüldüğünü aktardı ve "iyilik" denilince aklına gelen Bakara Suresi 177. ayetinin okunmasını tavsiye etti.

Projeyle büyük bir iyilik hareketinin sürdüğünü belirten Yılmaz, katılımcılara çağrı yaparak: "Lütfen sevgili yavrularımıza küçük de olsa bir iyilik hareketini teşvik için onlara destek verelim, katkı verelim. Aziz gençler, sizin ufkunuz o kadar geniş ki, sizin gönlünüz o kadar güzel ki, bizim hayal edemeyeceğimiz iyilikleri tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. Onun için hep şunu diyorum, dünya hep çocukların olsa, çocuklar gibi güzel kalsa, çocuklar gibi hep iyilik içerisinde olsa. Onun için siz çocuklarımızdan iyiliği yaymanızı, yaygınlaştırmanızı, Deniz Feneri Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüğümüz bu çalışmayla iyilik projelerinizi 'İyiliklerde yarışın' ayetini de dikkate alarak, yarışarak müracaat etmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Deniz Feneri: İyiliği bir dava olarak nakşetmek

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Gazze'de iki yıldır dünyanın gözü önünde katliam yaşandığını, İsrail'in masum insanların canlarına kıydığını söyledi. İsrail'in hiçbir uluslararası hukuku, insan haklarını ve ahlak kurallarını tanımadığını belirten Cengiz, İsrail'in Gazze'yi yerle bir ettiğini ancak Gazzelilerin iradesine hiç dokunamadığını ifade etti.

Cengiz, İyilik Okulu Projesi kapsamında 1 yılda 100 binden fazla öğrenciye iyilikleri anlattıklarını aktardı. Projenin içinde uygulamalı iyilik proje yarışmaları olduğunu, bu yıl finalin İstanbul'da Mayıs sonunda veya Haziran'ın hemen başında okullar kapanmadan bir hafta önce gerçekleştirileceğini, İstanbul'un en büyük salonlarından birinde ödüllü bir yarışma yapılacağını ve tüm öğrencilerin katılımını özellikle rica ettiklerini söyledi.

Protokol ve kapanış

Program, Vali İlhami Aktaş'ın İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konuşmasında, Deniz Feneri Derneği'nin Türkiye ve mazlum coğrafyalarda yardım faaliyetlerine öncülük eden sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun vurgulanmasıyla sürdü. Aktaş, Türkiye'deki çocukların yardım ve iyilik yapmaya yatkın olduğunu, yardım etmenin millet olarak en büyük hasletlerinden biri olduğunu ve İslam'ın da yardım etmeyi, iyilik yapmayı teşvik ettiğini anlattı.

Programa, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak ve öğrenciler katıldı.

