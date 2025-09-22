İyilik Yolu Derneği Somali'de 850 Bin Kişiye Ulaştı

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Somali'de yaşanan gıda krizi ve sağlık sorunlarına karşı 850 bin kişiye yardım ulaştırdı. Dernek, hayırseverlerin desteğiyle bölgedeki ihtiyaçlara geniş çaplı müdahalelerde bulundu.

Yardım Çalışmaları

Dernek, bölgede kurban kesimi, et, ekmek, yemek, gıda kolisi ve nakit dağıtımı, su kuyusu açılışları, katarakt ameliyatları, eğitim sponsorlukları, kalıcı eserler ve kalkındırma projeleri gerçekleştiriyor.

İsmail Hakkı'nın Ziyareti

Derneğin son Somali seferine oyuncu İsmail Hakkı da katıldı. Hakkı, projeleri yerinde inceleyerek ülkenin acil ihtiyaçlarına cevap verecek ve ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olacak çalışmaların detaylarını gördü. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğini ziyaret eden Hakkı ve dernek yetkilileri, burada Büyükelçi Alper Aktaş ile görüştü.

Hakkı, farkındalık amacıyla bu ülkeyi ziyaret ettiklerini belirterek şöyle dedi: "Kurban kesimleri, o kurban kesimlerinin dağıtımları, gıda dağıtımları, ekmek dağıtımı, katarakt ameliyatları, sünnet hizmeti, yemek dağıtımları gibi birçok hizmete şahit olduk, çok da mutlu olduk. Gerçekten burada çok kıymetli hizmetler veriliyor. Şahsi kanaatimce işin özü onların bize ihtiyacından ziyade, bizim bu hizmeti yapmaya ihtiyacımız var."

Hakkı, hem İyilik Yolu İnsani Yardım Derneğine hem de mazlum coğrafyalarda görev yapan insani yardım teşkilatlarına teşekkür etti.

Dernek Başkanı'nın Mesajı

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği Başkanı Emrullah Orman, Somali'deki yardımların çok yönlü olduğunu vurguladı. Orman, "Buradaki acıya, drama daha fazla ses olalım istedik. Bu nedenle de bugün yine hem dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz hem de oyuncu İsmail Hakkı ağabeyimizle birlikte buradaki hikayelere şahitlik ediyoruz. Rabb'im kardeşlerimizin sesine ses olabilmeyi nasip etsin bizlere inşallah." ifadelerini kullandı.

Kalıcı Projeler ve Bağış Bilgileri

Dernek, bugüne kadar Somali'de 850 bin kişiye yardım ulaştırdı ve Ubey Bin Kab Medresesi'ni hizmete açtı. Hz. Muhammed Külliyesi ve temel eğitim derslerinin yer alacağı kız medresesi için hazırlıklar sürüyor.

Derneğin Tanzanya, Mali, Somali ve Afganistan’da devam eden projelerine destek olmak isteyen bağışçılar, 0216 398 13 98 numaralı çağrı merkezinden, 0530 993 02 23 numaralı WhatsApp hattından, resmi internet sitesi veya sosyal medya hesaplarından bilgi alabilir.