İyilikhane Çocuk Derneği Kermes Gelirini Gazze'ye Bağışlayacak

Bayrampaşa'daki kermesin geliri, İyilikhane Çocuk Derneği tarafından Gazze'ye insani yardım olarak iletilecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 14:38
Bayrampaşa'da düzenlenen kermesin gelirinin Gazze'ye bağışlanacağı açıklandı. Etkinlikte tekstil ve kırtasiye ürünleri ile kadınların el emeği eserleri satışa sunuldu.

Kermesin açılışı ve program

Kermes, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Uzman psikolog Esra Oras ise "Umut en zor anlarda" başlıklı sunum yaptı.

Ürünler ve katılımcılar

Etkinlikte; kırtasiye malzemeleri, rozetler, magnetler, anahtarlıklar, defterler, tekstil ürünleri ve yayınevlerinin bağışladığı kitaplar yer aldı. Ürünlerin büyük bir kısmı gönüllülerin el emeği ve gençlerin çalışmaları sonucu hazırlandı.

Bağış hedefi ve sürdürülen çalışmalar

İyilikhane Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Sena Soyyiğit, elde edilecek gelirin Gazze'ye iletileceğini belirtti. Soyyiğit, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze için insani yardım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Soyyiğit, kermes aracılığıyla bölgedeki sıcak yemek ve su yardımlarının artırılacağını ve her gönüllünün katkısının Gazze'ye ulaşacağını vurguladı.

