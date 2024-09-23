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İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi İle 6 Bin 90 Yetime Destek Sağlandı

2023-2024 dönemi için 2 bin 404 okul, 6 bin 90 yetime sponsor oldu. Dayanışma projeleri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:54
İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi İle 6 Bin 90 Yetime Destek Sağlandı

İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi İle Desteklenmiş Yetim Sayısı 6 Bin 90'a Ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" çerçevesinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla 6 bin 90 yetime sponsor olundu.

Projenin Kapsamı ve Amaçları

2012-2013 eğitim döneminde başlayan bu proje, her yıl bir milyondan fazla öğrencinin katılımıyla sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı arasında geçen yıl imzalanan anlaşmayla proje, beş yıl daha devam edecektir. Bu girişim, öğrencilerin küçük yaşlarda yardımsever ve erdemli bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

Yurt Dışındaki Yetimlere Destek

Projenin hedeflerinden biri de, Türkiye ile diğer ülkelerde anne ve babasını kaybetmiş çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayarak onlara destek olmaktır. Gönüllü katılım ile gerçekleştirilen bu proje, Türkiye'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler tarafından desteklenmektedir.

Proje İle Sağlanan Destekler

İHH, 43 farklı ülkede düzenli olarak toplam 134 bin 521 yetimi desteklemektedir. Türkiye'deki sponsor edilen yetim sayısı ise 80 ilde 12 bin 396 seviyesindedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin 404 okulda 42 farklı ülkeden gelen yetimler, Türkiye'deki öğrenciler tarafından desteklenmektedir.

Projeye Nasıl Katılabilirsiniz?

Proje kapsamında destek vermek isteyen öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsorluğu için başvuruda bulunabilir. Yetim Sponsorluk Formu, doğrudan elden teslim edilebileceği gibi www.ihh.org.tr/bagis/yetim internet adresinden de doldurulabilir. Ayrıca, "Yetim Özet Bilgi Formu" sınıflara ulaştıktan sonra bilgilere www.ihh.org.tr/yetimlerim üzerinden ulaşılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü...

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 404 okul ile 6 bin 90 yetime sponsor olundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü...

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 404 okul ile 6 bin 90 yetime sponsor olundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü...

Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının yürüttüğü "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 2 bin 404 okul ile 6 bin 90 yetime sponsor olundu.

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