İZBAN Seferleri 18 Ağustos 2025'te İptal Edildi

İZBAN, memurların 18 Ağustos 2025'teki iş bırakma eylemi nedeniyle tüm gün seferleri iptal etti. Resmi duyuru sosyal medyadan yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:26
Memurların iş bırakma eylemi nedeniyle tüm gün sefer yok

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN) yetkilileri, memurların ülke genelinde gerçekleştireceği eylem nedeniyle seferlerin bugün için iptal edildiğini duyurdu.

İZBAN'ın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."

Yolcuların seyahat planlarını ertelemeleri veya alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri önerilir. Güncel bilgiler için İZBAN'ın resmi duyuruları takip edilmelidir.

