İZBETON kooperatif davasında ara karar: Soyer ve Kaya tutukluluğu sürüyor, Karcı tahliye

İZBETON kooperatif davasında ara karar açıklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ hakkında yürütülen 'kooperatif işlerinde usulsüzlük' soruşturmasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 3’ü tutuklu 65 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Duruşma ve katılımcılar

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar arasında bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve bazı diğer sanıklar katıldı. Ayrıca 2’inci duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski dönem CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kooperatif mağduru müştekiler, taraf avukatları ve aileler de duruşmada yer aldı.

İddia makamı ve savunmalar

İddia makamı mütalaasını açıkladı; savcı, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamını, adli kontrol altındaki sanıkların ise kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini talep etti. Ayrıca bilirkişi raporlarının beklenmesi ve henüz dinlenmemiş tanıkların ifadelerinin alınması yönünde görüş bildirildi. Mahkeme mütalaaya karşı savunmaları aldı.

Eski Başkan Tunç Soyer savunmasında, 'İzBB, İZBETON AŞ ile protokol yaparak kilitlenen kentsel dönüşüm süreçlerini açtı. İZBETON AŞ bu yetkiyi aldıktan sonra kooperatiflerle sözleşmeler imzaladı. Sayıştay kılı kırk yarmasına rağmen kamu zararı tespit etmedi. Danıştay da İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznini iptal ederek, projede dolandırıcılık veya görev suçu olmadığını karara bağladı. Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği durumu netleştiren bir mütalaa hazırladı. 16 Ağustos 2023’te üstün kamu yararı gözetilerek inşaatlara devam edileceğini bildirdik. Ama mevcut yönetim buna uymadı. Eğer inşaatlar devam etseydi, 5 kooperatifte anahtar teslimine çoktan başlamış olacaktık. Biz belediyenin cebinden tek kuruş çıkarmadan binlerce vatandaşı evine kavuşturacak bir model kurduk' diyerek beraatini talep etti.

Mahkemenin ara kararı

Duruşma sonrası mahkeme, ara kararını açıkladı: Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya hakkında tutukluluk hallerinin devamına; Barış Karcı hakkında tahliye kararı ile Şenol Aslanoğlu'na verilen ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Sonraki duruşma

Duruşma, mahkeme kararıyla 5 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

