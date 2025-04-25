İzciler, 57. Alay'ın 110. Yılında Ecdadı Andı

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nda, 2,750 izci, tarih yolculuğu yaparak 57. Alay'ın 110 yıl önce yürüdüğü yolda ecdatlarını andı. Kamp sırasında saçlarına kına yakılan ve asker çorbası içen izciler, 22 Nisan tarihinde tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda bir araya geldi.

Zaferin Yıldönümünde Bir Araya Geldiler

Gençler, burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılay ve Kuveyt Türk destekleriyle kurulan çadırlarda konakladı. Türkiye'nin 53 ili ve 15 farklı ülkeden gelen izciler, sabah ezanıyla uyanarak yürüyüş hazırlıklarına başladı. Hazırlanan asker çorbası ve hamur kızartmalarıyla kahvaltı yapan izcilerin saçlarına kına yakıldı. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe çıkan izciler, Conkbayırı'na ulaşmayı hedefliyor.

Kahraman 57. Alay'ın İzinde

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın bu yıl 22. kez düzenlendiğini belirtti. Subaşı, “Çanakkale Zaferi'nden tam 110 yıl sonra, gençlerimiz dedelerinin çadır kurduğu yerden, şehadete yürüdüğü yerden yürümeye başlıyorlar.” dedi. İzcilerin burada kazandıkları manevi duygularla, Çanakkale tarihine ilgili göstererek, Çanakkale'nin tarihini okumaya talip olduklarını da sözlerine ekledi.

Katılımcılardan Duygulu Paylaşımlar

Denizli'den katılan izci Betül Soysal, bu yılki kampın ilk deneyimi olduğundan duyduğu mutluluğu ifade ederken, diğer katılımcı Tuğba Bozan da yüksek manevi değerler hissederek yürüyüşe başladığını dile getirdi. İzcilerin yaşadığı bu anlam dolu anlar, onları hem geçmişle buluşturdu hem de geleceğe dair iz bırakma kararlılığını pekiştirdi.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında saçlarına kına yakılan ve asker çorbası içen 2 bin 750 izci, 57. Alay'ın 110 yıl önce yürüdüğü yolda ecdadı andı. Türkiye'nin 53 ili ve 15 farklı ülkeden gelen 2 bin 750 izci ve izci lideri, 57. Alay'ın karargah olarak kullandığı alanda sabah ezanıyla uyanıp, yürüyüş hazırlıklarına başladı. Kendileri için hazırlanan asker çorbası ve hamur kızartmalarıyla kahvaltı yapan gençlerin saçlarına kına yakıldı. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler, Conkbayırı'na ulaşıp yürüyüşü tamamlayacak.

Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı kapsamında saçlarına kına yakılan ve asker çorbası içen 2 bin 750 izci, 57. Alay'ın 110 yıl önce yürüdüğü yolda ecdadı andı. Türkiye'nin 53 ili ve 15 farklı ülkeden gelen 2 bin 750 izci ve izci lideri, 57. Alay'ın karargah olarak kullandığı alanda sabah ezanıyla uyanıp, yürüyüş hazırlıklarına başladı. Kendileri için hazırlanan asker çorbası ve hamur kızartmalarıyla kahvaltı yapan gençlerin saçlarına kına yakıldı. Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yola çıkan izciler, Conkbayırı'na ulaşıp yürüyüşü tamamlayacak.