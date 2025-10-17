İzetbegoviç'in 'Özgürlüğe Kaçışım'ı Senfoniye Dönüştü: Saraybosna'da Prömiyer

İzetbegoviç'in 'Özgürlüğe Kaçışım'ı Senfoniye Dönüştü

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in doğumunun 100. yılında, yazarın "Özgürlüğe Kaçışım" eserinden ilham alınarak bestelenen müzik senfonisinin prömiyeri gerçekleştirildi.

Prömiyer ve katılımcılar

Etkinlik, Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında düzenlendi. Programa; Aliya İzetbegoviç'in oğlu ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosna Hersekli üst düzey yetkililer, çok sayıda diplomatik temsilci, İzetbegoviç'in yakınları ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Program sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. Erdoğan, rahmet dilediği İzetbegoviç'in hayatını; zulme karşı direniş, inançla ayakta kalma ve mücadelelerle dolu bir destan olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın mesajından bölümler:

"Adalet ve ahlak temelinde yükselen engin fikir ve aksiyon dünyası, zulme ve haksızlığa karşı yönünü arayan insanlığın ufkunda bugün dahi bir yıldız misali parlamaktadır. Aliya, aynı zamanda çağımızın yetiştirdiği önde gelen bir İslam düşünürüydü. İnanç ile akıl, gelenek ile modernlik arasında köprüler kurdu. Onun 'Köle Olmayacağız!' sözü, Bosna mücadelesine rehberlik etti. Aliya, Türkiye'ye beslediği büyük sevgi ve güvenle, kardeş bir halkın izzetli lideri olarak milletimizin gönlünde ebedi yerini ilelebet muhafaza edecektir. Rahmetli Aliya'yla karşılıklı muhabbetimizin eşsiz hatıralarını yaşatmaya ve onun bize bıraktığı vasiyete sahip çıkmaya devam ediyor, kendisini bir kez daha saygıyla yad ediyorum."

Ayrıca programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un mesajı ile çeşitli devlet başkanlarından gönderilen mektuplar da okundu.

Senfoni ve sahne performansı

Saraybosna Müzik Akademisi'nden Emir Mejremic tarafından, İzetbegoviç'in fikir derinliğinden ilham alınarak düzenlenen senfoni, salondakiler tarafından beğeniyle dinlendi. Senfoni sırasında sahnede İzetbegoviç'in fotoğraf ve videolarından oluşan görseller gösterildi.

Mejremic'in yönettiği orkestranın performansı izleyicilerden uzun süre alkış aldı ve eser geniş ilgi gördü.

Görüşmeler

Konser öncesinde Bilal Erdoğan, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Bakir İzetbegoviç tarafından kabul edildi.

Önemli not: Etkinlik, İzetbegoviç'in düşünsel mirasını müzik aracılığıyla anma ve anlama çabalarının önemli bir örneği olarak kayda geçti.

