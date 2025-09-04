DOLAR
İzmir Açıklarında 107 Düzensiz Göçmen Yakalandı, Seferihisar'da 30 Kurtarıldı

İzmir'in Çeşme açıklarında 107 düzensiz göçmen yakalandı; Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 kişi kurtarıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:58
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir açıklarında iki ayrı müdahale sonucu toplam 107 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar açıklarında ise 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme Açıklarındaki Operasyon

Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları, düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edilen 2 lastik botu durdurdu. Ekiplerce, botlardaki 2'si çocuk olmak üzere 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı bölgeye yönlendirilen diğer ekipler, durdurdukları bir bottaki 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni daha yakaladı. Bu iki müdahaleyle Çeşme açıklarında toplam 107 kişi tespit edilmiş oldu.

Seferihisar'da Motor Arızası Nedeniyle Kurtarma

Seferihisar ilçesi açıklarında ise lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından bottaki 12'si çocuk olmak üzere 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

