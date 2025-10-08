İzmir Açıklarında 148 Düzensiz Göçmen: 75 Kurtarıldı, 73 Yakalandı

Operasyon ve müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İzmir açıklarında bir dizi müdahale gerçekleştirildi. Bölge ekipleri, gelen ihbarlar üzerine farklı noktalara sevk edildi ve lastik bot ile can salı içindeki düzensiz göçmen gruplarına müdahale edildi.

Çeşme

Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 11'i çocuk olmak üzere 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar

Seferihisar açıklarında tespit edilen lastik bot içindeki düzensiz göçmenlere de müdahale edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili

Dikili açıklarında hareketli bir lastik bottan alınan bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Ekiplerce durdurulan bottaki 20'si çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça

Foça açıklarında da lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki 13'ü çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Son işlem

Tespit edilen ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

