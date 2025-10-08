İzmir Açıklarında 148 Düzensiz Göçmen: 75 Kurtarıldı, 73 Yakalandı

İzmir açıklarında düzenlenen operasyonlarda Çeşme ve Seferihisar'da 75 kişi kurtarıldı; Dikili ve Foça açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:40
İzmir Açıklarında 148 Düzensiz Göçmen: 75 Kurtarıldı, 73 Yakalandı

İzmir Açıklarında 148 Düzensiz Göçmen: 75 Kurtarıldı, 73 Yakalandı

Operasyon ve müdahale

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, İzmir açıklarında bir dizi müdahale gerçekleştirildi. Bölge ekipleri, gelen ihbarlar üzerine farklı noktalara sevk edildi ve lastik bot ile can salı içindeki düzensiz göçmen gruplarına müdahale edildi.

Çeşme

Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönündeki bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salındaki 11'i çocuk olmak üzere 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar

Seferihisar açıklarında tespit edilen lastik bot içindeki düzensiz göçmenlere de müdahale edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirtilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili

Dikili açıklarında hareketli bir lastik bottan alınan bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi. Ekiplerce durdurulan bottaki 20'si çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça

Foça açıklarında da lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan bottaki 13'ü çocuk olmak üzere 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Son işlem

Tespit edilen ve yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ve Foça...

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ve Foça...

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?