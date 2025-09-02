İzmir Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Olayın Detayları
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen müdahalelerde 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Menderes Açıkları
Ekipler, hareketli lastik bottaki 2'si çocuk olmak üzere 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Çeşme Açıkları
Çeşme ilçesi açıklarında ise bir düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
