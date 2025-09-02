DOLAR
İzmir Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Menderes ve Çeşme açıklarında yapılan operasyonlarda toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı; Menderes'te 2'si çocuk 19 kişi, Çeşme'de yüzerek geçmeye çalışan 1 kişi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:40
Olayın Detayları

İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirilen müdahalelerde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Menderes Açıkları

Ekipler, hareketli lastik bottaki 2'si çocuk olmak üzere 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme Açıkları

Çeşme ilçesi açıklarında ise bir düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

