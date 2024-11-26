İzmir Bayraklı Belediyesi'nde İşçilerin Grevi Başladı

İzmir Bayraklı Belediyesi'nde İşçilerin Grev Başladı

İzmir'in Bayraklı Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından işçiler grev başlattı. Grev, belediye binasının bahçesinde toplanan sendika üyesi işçiler tarafından duyuruldu.

“Bu iş yerinde grev var” pankartı asan işçiler, sloganlar atarak seslerini duyurdu. DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, TİS görüşmelerinden bir sonuç alamadıkları için bu gece itibarıyla greve başladıklarını ifade etti.

Ücret ve Sosyal Haklar Üzerine Açıklama

Yıldız, Bayraklı Belediyesi'nin A grubunda %20 vergi diliminde 42 bin 8 lira maaş önerdiğini belirterek, “Sosyal haklarla birlikte bu ücreti önerdi. Diğer rakamlar değişiklik gösteriyor ama şu anda tabandaki en düşük rakam bu.” dedi. Önceki sözleşmelerinin çevre belediyelerin en iyi sözleşmelerinden biri olduğunu belirten Yıldız, iki yıl önceki konumlarına yeniden ulaşmak istediklerini vurguladı.

“Grevi destekleyen yaklaşık 1400 işçi var,” diyen Yıldız, TİS görüşmelerinin beş aydır sürdüğünü anlattı. Ayrıca, “Bayraklı halkı şunu bilsin; çöplerin birikmesi, Bayraklı Belediye işçisi veya DİSK Genel İş Sendikası'nın sorumluluğunda değildir. Bu saatten sonra şehrin mahrum kalacağı her hizmetin sorumlusu, başta Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası (SODEM-SEN) ve Bayraklı Belediye Başkanıdır,” diye ekledi.

Açıklamanın ardından işçiler, belediye binasının bahçesinde halay çekerek eylemlerini sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı. İşçiler tarafından belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asıldı.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, sendika üyesi işçiler grev başlattı. İşçiler tarafından belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" pankartı asıldı.