İzmir Bornova'da Motosiklet Kamyona Çarptı: Sürücü Öldü, 1 Yaralı

Bornova'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Karabulut öldü; yanında bulunan E.Ç. yaralandı. Olay Yavuz Caddesi'nde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:03
İzmir Bornova'da Motosiklet Kamyona Çarptı: Sürücü Öldü, 1 Yaralı

İzmir Bornova'da Motosiklet Kamyona Çarptı: Sürücü Öldü, 1 Yaralı

Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücü kurtarılamadı

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Karabulut yaşamını yitirdi, motosiklette bulunan E.Ç. ise yaralandı.

Plakası öğrenilemeyen motosikleti kullanan Karabulut'un, Atatürk Mahallesi Yavuz Caddesi'nde park halindeki kamyona çarpması sonucu kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ile motosikletteki E.Ç., sağlık ekipleri tarafından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Karabulut, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ç.'nin sağlık durumuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

