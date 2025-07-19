İzmir Bornova'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Doğanlar Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin yanındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Bilinmiyor

Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle ortaya çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Yangın esnasında, alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan boş arazideki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan boş arazideki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.