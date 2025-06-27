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İzmir Bornova'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanı Tehdit Ediyor

İzmir Bornova'da tarım arazisinde başlayan yangın çabuk büyüyerek ormana sıçradı; müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:29
İzmir Bornova'da Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanı Tehdit Ediyor

İzmir Bornova'da Yangın Korkutuyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde meydana gelen yangın, aniden ormanlık alana sıçradı. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale Çalışmaları Başladı

Yangının büyümesi üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangına müdahale etmek için hızlı bir şekilde harekete geçti. İki uçak, on bir helikopter, yirmi iki arazöz, beş su ikmal aracı ve üç dozer olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor ve yerel halkın güvenliği için gerekli önlemler alınıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan...

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan...

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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