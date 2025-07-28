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İzmir Bornova'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekip sayıları güncellendi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 15:40
İzmir Bornova'daki Orman Yangınına Hızla Müdahale

İzmir Bornova'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına hem hava hem de kara ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangınla İlgili Detaylar

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer gönderildi. Yangının hızlı bir şekilde yayılması sonucunda alevler Buca ilçesi sınırlarına da geçti.

Yerel Destek ve Güvenlik Önlemleri

Bölgedeki bazı mahalle sakinleri, traktörleriyle su taşıyarak yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da alandaki alevleri söndürmek için etkin bir şekilde çalışıyor.

Uzman Ekipler ve Trafik Düzenlemeleri

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede polis ve jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı Buca ve Torbalı yönüne yönlendirilmektedir.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor ve gelişmeler yakından takip ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan...

İzmir'in Bornova ilçesindeki Gökdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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