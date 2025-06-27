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İzmir Bornova'daki Yangın: Tarım Arazisinden Ormana Sıçradı

İzmir Bornova'da çıkan yangın, tarım arazisinden ormana sıçradı. Vali Elban, 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:56
İzmir Bornova'daki Yangın: Tarım Arazisinden Ormana Sıçradı

İzmir Bornova'da Korkutan Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.

Yangının Çıkış Nedeni ve Müdahale Süreci

Yangının Yakaköy Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladığı bildirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilmesiyle birlikte, güvenlik önlemleri de alınmaya başlandı. Jandarma ekipleri, mahalle ve bölgedeki bazı ara yolları kapattı, bu sırada yangın bölgesindeki bazı konutlar tahliye edildi.

Yangınla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının çıkış kaynağının bir evin çatısında yapılan tadilat sırasında oluşan kıvılcımlar olduğunu kaydetti. Elban, "Yangın önce bina önünde başladı, ardından araziye ve son olarak ormana sıçradı. 14.50'de havadan müdahale başlatıldı," dedi.

Gözaltında 3 Şüpheli

Vali Elban, yangına neden olan 3 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını da açıkladı. Yangının kontrol altına alınamadığını ancak enerjisinin düştüğünü belirten Elban, şu anda 455 evin tahliye edildiğini vurguladı.

Yangına İki Taraflı Müdahale

Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer, çok sayıda iş makinesi ve su tankeri ile 643 personelle müdahale edildiğini belirten Elban, "Havadan müdahaleyi sürdürmek için yaklaşık 3 saat daha zamanımız var. Yangını kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriyoruz," ifadesini kullandı.

Vatandaşlara Önemli Uyarılar

Hava sıcaklığı ve rüzgar gibi olumsuz hava koşulları hakkında da bilgi veren Vali Elban, vatandaşlardan ateş yakmamalarını, tadilat gibi çalışmalar yapmamalarını ve izmarit atmamalarını istedi. Elban, bu süreçte üst düzey dikkat ve hassasiyet beklediklerini ifade etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan...

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan...

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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