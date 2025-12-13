İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 5.440 Hap, Bonzai ve Esrar Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hareket ederek, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Operasyonda S.E. isimli şüpheli yakalanırken, ikamette yapılan aramalarda 5.440 adet uyuşturucu nitelikli hap, 180 gram bonzai ve 76 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER