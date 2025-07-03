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İzmir Buca'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 00:00
İzmir Buca'daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Buca İlçesinde Yangın Alarmı

İzmir'in Buca ilçesinde, Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yapımına 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaların güçlükle sürdürülmesine neden oluyor. Yangına müdahale için vatandaşların da destek verdiği bildirildi.

Dumandan etkilenen 3 orman işçisinin, ambulanslarda tedavi altına alındığı öğrenildi. Yangına ilişkin daha sonra yapılan incelemelerde, Zafer Mahallesi Olduruk mevkiisinde bulunan inşaatta kullanılan demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında çıkan kıvılcımların yangına sebep olduğu tespit edildi.

İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Yangına neden olduğu belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı ve jandarmada işlemlerine devam ediliyor. Ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına geçilecek.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale devam...

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale devam...

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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