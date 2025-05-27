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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Greve Çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması nedeniyle greve gidiyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:37
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Bin İşçi Greve Çıkıyor

İzmir'de Grev Açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 23 bin işçi, 28 Mayıs gece yarısından itibaren greve çıkma kararı aldı. Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerinin yetkilileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine bu kararı aldıklarını duyurdu.

İşçiler Hazırlıklarını Tamamladı

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, sendika üyesi işçilerin, sendika binası önünde bir araya gelerek halay çektiğini ve çeşitli sloganlar attığını bildirdi. Topal, toplu iş sözleşmesini çözmek için 150 gündür çaba gösterdiklerini ifade etti.

Belediye ile İşçi Arasında Gerginlik

Topal, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini kamuoyuna yanlış aktardığını savunarak, “Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Yarın geceden itibaren 23 bin kişi greve çıkacak. Biz de merakla kamuoyunun bu durumu nasıl değerlendireceğini bekliyoruz.” dedi.

Toplu İş Sözleşmesinde Zaman Aşımı

Diğer bir açıklama ise Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül'den geldi. Gül, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 5 ay geçmesine rağmen sonuçlanmadığını belirtirken, belediyenin emekçilere sefalet ücreti dayattığını iddia etti. “Emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratılmakta” diyen Gül, “Şayet çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk emekçilerin alın teriyle dalga geçilmesindendir.” ifadelerini kullandı.

Grev Hükümetin Gözüne Mi Çarpacak?

Topluca greve çıkacak olan işçiler, perşembe sabahından itibaren ulaşım ve tüm hizmetlerin duracağını açıkladı. Bu gelişmeler, hem yerel hem de ulusal basında geniş yankı bulacak gibi görünüyor.

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No.lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile...

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No.lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu. Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler çeşitli sloganlar attı.

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No.lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile...

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No.lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu. Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler çeşitli sloganlar attı.

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