İzmir Büyükşehir 'Kooperatif' Davası: Tunç Soyer ve 65 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Duruşmada İlk Gün Tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasının ilk duruşması, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Duruşmaya, aralarında eski Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 11'i tutuklu olmak üzere toplam 65 sanık katıldı.

Duruşma Detayları ve Sanıkların Savunmaları

Kimlik tespitinin ardından sanıklara savunma hakkı verildi. Tunç Soyer, kooperatiflerin geçmişine ilişkin açıklama yaparak, eski başkan Burhan Özfatura döneminde başlatılan projelerle ilgili süreçleri anlattı. Soyer, Yüksel Çakmur döneminde de projelerin devam ettirildiğini, 1984-2000 yılları arasında kooperatif ve İzmir Belediyesi işbirliğiyle 40 binin üzerinde konut inşa edilip teslim edildiğini söyledi.

Soyer, 18 Kasım 2020 tarihli meclis kararına atıfta bulunarak kentsel dönüşüm sürecinin partiler arası oy birliğiyle tekrar başlatıldığını belirtti. İddianamede kendilerine herhangi bir çıkar sağlandığı yönündeki iddiaları reddeden Soyer, belediyenin hukuk müşavirliğinin görüşleri ve ilgili kurum yazışmaları bulunduğunu, görevi süresince kooperatiflerle ilgili adli bir süreç başlatılmadığını savundu. Mahkeme başkanının "Zarar oluşması durumunda bunu karşılayacak mısınız?" sorusuna Soyer, "Bir zarar olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da suçlamaları reddetti; iddianamede kendisine menfaat sağlandığına dair bir ifade bulunmadığını, yalnızca bir yıl kooperatif başkanlığı yaptığı için yargılandığını öne sürdü ve davanın siyasileştirildiğini savundu.

Eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise inşaatların enflasyon nedeniyle aksadığını, proje sahibi olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın anlaşmayı feshettiğini iddia etti. Kaya, "Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı." dedi ve aleyhinde tek ifade veren kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda partili de izledi. Mahkeme başkanı, tutuklu tüm sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından duruşmaya ara vererek, oturumu 22 Eylül Pazartesi gününe kadar erteledi.

Olayın Geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz tarihinde başlatılan soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi incelemeleri esas alınarak "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden bazıları çeşitli kooperatiflerde görevli; bildirilen dağılıma göre 22'si İZBETON AŞ'de, diğerleri ise kooperatif yöneticileri, belediye personeli ile inşaat, elektrik, mermer ve ayrıştırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahip ve çalışanları olarak yer alıyordu. Toplam 139 şüpheli gözaltına alınmış, sulh ceza hakimliğine sevk edilenlerden 60'ı tutuklanmış, 58'i adli kontrolle serbest bırakılmış, bazıları ise emniyetten veya savcılıktan salıverilmişti.

Soruşturmanın devamında hazırlanan üçüncü iddianamede, aralarında Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 şüpheli hakkında; kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kamu zararı doğuran nitelikli dolandırıcılık, kooperatif yöneticilerinin faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve bu suçlara teşebbüs suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilerek dava açılmış ve iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme, duruşmayı bir sonraki oturum için erteleyerek soruşturma ve savunma süreçlerinin devam edeceğini bildirdi.